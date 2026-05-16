الخارجية : الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية أولوية رئيسية

قال السفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية إن مصر تتحرك منذ اندلاع الأزمة السودانية على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية، انطلاقًا من ارتباط استقرار السودان المباشر بالأمن القومي المصري، مؤكدًا أن القاهرة تعتبر إنهاء الحرب والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية أولوية رئيسية في تحركاتها الخارجية.

اتصالات وزيارات رفيعة المستوى

وأضاف سرور، خلال لقاء مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية أن التحركات المصرية الأخيرة شملت اتصالات وزيارات رفيعة المستوى، من بينها الزيارات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من كينيا وأوغندا، حيث كان الوضع في السودان وتطورات الأزمة على رأس جدول الأعمال خلال المباحثات، مشيرًا إلى أن استقرار السودان يمثل قضية مهمة لكل الأطراف المعنية بأمن واستقرار المنطقة.

دول الجوار السوداني

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري أن التحرك المصري لم يقتصر على المستوى الرئاسي فقط، بل امتد أيضًا إلى جهود وزير الخارجية المصري من خلال اتصالاته الثنائية وزياراته الخارجية، سواء مع دول الجوار السوداني أو مع أطراف دولية خارج القارة الإفريقية، بما في ذلك دول أوروبية، إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث جرى بحث سبل الدفع نحو تحقيق هدنة إنسانية وتهيئة المناخ للوصول إلى تسوية سياسية تنهي الصراع.

دعم استقرار السودان

وأشار السفير ياسر سرور إلى أن مصر شاركت كذلك في مؤتمر برلين بشأن السودان الذي انعقد في 15 أبريل الماضي، وأسفر عن إصدار “مبادئ برلين”، والتي تضمنت التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية باعتبارها ركيزة أساسية لمنع انهيار الدولة. وأكد أن هذا التوجه يعكس نتائج التحركات والاتصالات المصرية المستمرة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم استقرار السودان ووقف الحرب الدائرة فيه.