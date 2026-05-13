خارجية الشيوخ تناقش تطورات العلاقات المصرية الأفريقية وملف السودان وسد النهضة

عقدت لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، برئاسة محمد كمال، اجتماعًا لمناقشة السياسة الخارجية المصرية تجاه أفريقيا.

وشارك في الاجتماع السفير محمد أبو بكر، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، والسفير ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة السودان وجنوب السودان.

واستعرض الاجتماع التوجهات الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية تجاه القارة الأفريقية، والتي تستند إلى عقيدة الاتزان الاستراتيجي والمقاربة الشاملة في التعامل مع القضايا الأفريقية، التي أرساها عبد الفتاح السيسي، مع التأكيد على مبدأ “الحلول الإفريقية للمشكلات الأفريقية”.

كما ناقشت اللجنة الأدوات المختلفة للتحرك المصري داخل القارة الأفريقية، في أبعادها الدبلوماسية والاقتصادية، إلى جانب أدوات القوة الناعمة المختلفة.

وتطرق النقاش إلى قضايا العلاقات مع دول حوض النيل، وتطورات ملف السد الإثيوبي، ومشروعات التعاون المشترك وبناء السدود بين مصر ودول حوض النيل.

كما تمت إحاطة أعضاء اللجنة بتطورات الأوضاع في السودان، والتنسيق المستمر بين البلدين في الملفات المختلفة، ومحددات السياسة المصرية القائمة على الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشات بشأن الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي ومنطقة الساحل والصحراء.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية، ومشروعات التعاون التعليمي والثقافي مع دول القارة الإفريقية، إلى جانب دعم الدبلوماسية البرلمانية في العلاقات مع أفريقيا، من خلال الزيارات المتبادلة وإنشاء جماعات الصداقة البرلمانية.