معهد البحوث الجنائية والتدريب ينظم أول الصالونات الثقافية بجامعة عين شمس.. صور

في إطار موسم الصالونات الثقافية بالجامعات المصرية، الذي أطلقه النائب العام المستشار محمد شوقي،النائب العام والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هامش توقيع بروتوكول التعاون في مجال التدريب ونشر الوعي بين النيابة العامة والوزارة؛ نظم معهد البحوث الجنائية والتدريب أولى فعاليات الموسم بجامعة عين شمس، تحت عنوان: «حكاية نصر.. من العبور إلى التحرير»، وذلك بحضور رئيس الجامعة، وعدد من قياداتها، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب كلياتها المختلفة.

واستُهلت الفعالية بكلمة ألقاها الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، أكد خلالها أن استحضار نصر أكتوبر وتحرير سيناء يجسد قيم الإرادة والعلم والتخطيط والانتماء، وأن بناء الوعي يمثل خط الدفاع الأول عن الوطن.

كما أكد المستشار علي مختار رئيس الاستئناف المدير التنفيذي لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، في كلمته، اعتزاز النيابة العامة بالتعاون مع جامعة عين شمس، مشيرًا إلى أن ملحمة العبور والتحرير تعكس تكامل أدوار القوة العسكرية والعلم والقانون، وتبرهن على قوة الإرادة ووحدة الصف، وصولًا إلى استرداد كامل الأراضي المصرية عبر المسارين السياسي والقانوني.

وتضمنت الفعالية عرض فيلم وثائقي عن معهد البحوث الجنائية والتدريب، ودوره في تدريب أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، وما استحدثه من أنشطة في مجال نشر الوعي القانوني والتدريب العملي لطلاب كليات الحقوق والقانون.

كما شهدت الفعالية حلقة نقاشية أدارها السيد المستشار المدير التنفيذي للمعهد، بمشاركة نخبة من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين والسياسيين والقانونيين، تناولت دروس معركة تحرير سيناء، منذ تجاوز آثار هزيمة عام ١٩٦٧، مرورًا بملحمة العبور، ثم استكمال المعركة السياسية والقانونية حتى استرداد طابا، بما يعزز قيم الانتماء والوعي الوطني، ويربط الذاكرة التاريخية بقضايا الأمن القومي والتنمية.

وفي ختام الفعالية، كرم رئيس جامعة عين شمس السادة المشاركين، تقديرًا لجهودهم في تنظيم الصالون الثقافي، ونشر الوعي القانوني والوطني بين طلاب الجامعة.