إلهام أبو الفتح
ديني

العشر الأول من ذي الحجة.. تعرف على أبرز الأحداث الدينية فيها

عبد الرحمن محمد

العشر الأول من ذي الحجة.. يتساءل الكثير من المسلمين حول العالم عن السر والمكانة الكبيرة التي تحظى بها الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وهل هناك أحداث دينية وتاريخية محددة شهدتها تلك الأيام حتى نالت هذه المنزلة العظيمة في التشريع الإسلامي؟ وفي هذا السياق، أجاب عدد من العلماء والفقهاء لتوضيح ما حدث في تلك الأيام المعلومات، كاشفين عن سجل حافل بالاستجابات الربانية والمعجزات التي واكبت الأنبياء والرسل عبر التاريخ، مما جعل صيامها والتقرب فيها بالعبادة ذا أجر مضاعف وفضل عميم.
ماذا حدث في العشر الأوائل من ذي الحجة 

• في اليوم الأول من هذا الشهر المبارك، غفر الله سبحانه وتعالى لسيدنا آدم عليه السلام خطيئته، ولذلك يستحب للمسلمين الصوم في هذا اليوم بنية غفران الذنوب مع الإكثار من التضرع والدعاء.

• وفي اليوم الثاني، استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه يوسف عليه السلام ونجاه، ويأتي فضل الصوم لهذا اليوم بمثابة من قام بطاعة الله عز وجل وعبدته عاماً كاملاً خالياً من الذنوب والمعاصي.

•أما في اليوم الثالث من ذي الحجة، فقد استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء نبيه زكريا عليه السلام وبشره بيحيى، ويتميز هذا اليوم بخصوصية تامة في قبول الدعاء والمناجاة.

•وفي اليوم الرابع، تمت ولادة سيدنا عيسى عليه السلام، ويتجلى فضل صوم هذا اليوم في إزاحة وإبعاد الفقر والحزن عن العبد، بالإضافة إلى نيل شرف الحشر مع المؤمنين والسفرة الكرام البررة يوم القيامة.

•وفي اليوم الخامس، تمت ولادة كليم الله سيدنا موسى عليه السلام، ويمتاز فضل صوم هذا اليوم بإبعاد الصائم عن عذاب القبر وتنقية روحه ونفسه من النفاق.

• ففي اليوم السادس، فتح الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أبواب الخير والرحمة، ويأتي فضل صيام المسلمين لهذا اليوم ليكون سبباً في الدخول في رحمة الله الواسعة وأن لا يمس الصائم العذاب بمشيئة الله تعالى.

• وفي اليوم السابع من هذا الشهر الفضيل، يتم إغلاق جميع أبواب جهنم، وينال الصائم في هذا اليوم فضلاً عظيماً يتمثل في إغلاق نحو 30 باباً من أبواب العسر والمشقة، وفي المقابل فتح 30 باباً من أبواب الفرج والتيسير التي تهون على الصائمين.

•وفي اليوم الثامن، وهو اليوم الذي يُعرف تاريخياً وشرعياً باسم "يوم التروية"، حيث يبدأ الحجاج مناسكهم بالتروي في مشعر منى، ويتخذ المسلمون غير الحجاج في صيامه وسيلة لنيل المزيد من الثواب والأجر الجزيل عند الله.
• وأوضح الفقهاء تفاصيل ذروة هذه الأيام وخاتمتها المباركة
حيث يأتي اليوم التاسع من هذا الشهر والمعروف بـ "يوم عرفة"، وهو أركان الحج العظمى، وقد ثبت أن فضل صيامه لغير الحاج يكمن في غفران الله عز وجل لذنوب العبد لعام مضى وعام قادم، كمنحة ربانية لا يتخلف عنها مؤمن.
• ويحل اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك ويوم النحر الأكبر، وفيه يتقرب الناس إلى الله جل وعلا من خلال تقديم الأضاحي وبذل الصدقات، وتؤكد النصوص الشرعية أنه مع كل قطرة دم تسيل من تلك الذبائح والأضاحي يغفر الله بها جميع الذنوب للمسلمين تقديراً لامتثالهم لسنة النبوة.
واختتم العلماء بيانهم بالإشارة إلى أن إطعام الفقراء والمساكين والصدقة عليهم في هذا اليوم تحديداً يحملان مزية كبرى؛ حيث يبعث الله العبد المتصدق يوم القيامة آمناً مطمئناً من الفزع الأكبر، كما يثقل الله بهذه الصدقات ميزان حسناته لتكون في رفعتها وثقلها أثقل من ميزان جبل أحد.
 

