قيمة قانونية وفكرية.. الوفد ينفي إقالة ثروت الخرباوي من منصب المستشار القانوني

نفى النائب الدكتور ثروت الخرباوي، الأنباء التي ترددت عن إقالته كمستشار قانوني لـ حزب الوفد ولمؤسستة الإعلامية، مؤكدًا أنه غير صحيح على الإطلاق.

ثروت الخرباويينفي إقالته

وقال “الخرباوي” ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” ـ أن رئيس الحزب السيد البدوي حرص بنفسه على التواصل معه وأن يصدر نفي من الحزب للخبر.

الوفد: الخرباوي قيمة قانونية وفكرية

بدوره، صرح الدكتور عماد زكي المتحدث الرسمي باسم رئيس حزب الوفد ان ما ورد في أحد المواقع الإخبارية عن إقالة النائب الدكتور ثروت الخرباوي كمستشار قانوني للوفد ولمؤسستة الإعلامية غير صحيح على الإطلاق.

وأكد بأن النائب الدكتور ثروت الخرباوي هو المستشار القانوني للحزب ولمؤسسة الوفد الإعلامية، مؤكدًا أنه قيمة قانونية وفكرية وبرلمانية.