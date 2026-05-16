بعد رصد بخار مريب| اليابان توقف مفاعل أوناجاوا.. وفحوصات عاجلة دون تسرب إشعاعي

أعلنت شركة “توهوكو للطاقة الكهربائية” اليابانية، اليوم السبت، إيقاف تشغيل المفاعل رقم 2 في محطة أوناجاوا للطاقة النووية بمحافظة مياجي شمال شرقي اليابان؛ وذلك لإجراء فحوصات فنية عقب رصد آثار لبخار مشع داخل المنشأة، بحسب ما نقلته وكالة “جيجي برس” اليابانية.

وقالت الشركة إن المفاعل تم إدخاله إلى حالة “الإغلاق البارد الآمن” عند الساعة 2:50 ظهرًا بالتوقيت المحلي، مؤكدة في الوقت ذاته عدم تسجيل أي تسرب إشعاعي إلى البيئة الخارجية أو تأثير على السكان المحيطين بالمحطة.

وبحسب التفاصيل التي أوردتها الشركة، فقد اكتشف أحد العاملين أثناء جولة تفقدية مساء الجمعة، عند الساعة 5:10 تقريبًا، تصاعد بخار من حوض مخصص لتجميع مياه الصرف الخاصة بالمعدات داخل الطابق السفلي لمبنى التوربينات التابع للمفاعل.

وأضافت أن الفنيين حاولوا احتواء الوضع عبر إعادة إحكام إغلاق الصمام المتصل بالحوض، إلا أن تسرب البخار استمر رغم الإجراءات المتخذة، ما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار إيقاف المفاعل مؤقتًا وإجراء فحص شامل لتحديد مصدر المشكلة وأسباب استمرار التسرب.

وأكدت “توهوكو للطاقة الكهربائية” أن المؤشرات الأولية لا تدل على وجود خطر مباشر على السلامة العامة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة الإشعاعية داخل وخارج المحطة لم تُظهر أي مستويات غير طبيعية للإشعاع.

وتخضع محطة أوناجاوا النووية لرقابة مشددة منذ كارثة فوكوشيما النووية عام 2011، خاصة أنها تقع في منطقة تعرضت سابقًا لأضرار واسعة جراء الزلزال والتسونامي اللذين ضربا شمال شرق اليابان.

وتواصل السلطات اليابانية وهيئات الرقابة النووية متابعة التطورات الفنية داخل المحطة، وسط تشديد رسمي على الالتزام بإجراءات السلامة والشفافية في التعامل مع أي حوادث مرتبطة بالطاقة النووية.