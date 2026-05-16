إيران تعيد فتح البورصة بعد أشهر من التجميد بسبب الحرب

تستعد إيران لإعادة فتح سوق الأسهم واستئناف التداولات في بورصة الأوراق المالية يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا القرار بعد تعليق وتجميد لأنشطة البورصة دام لعدة أشهر منذ بداية الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ بهدف حماية أصول المساهمين ومنع التداول العشوائي المدفوع بحالة الذعر.

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بأن وزير الداخلية الإيراني أحمد فاهيدي أجرى مباحثات موسعة مع نظيره الباكستاني محسن نكافي، الذي يزور طهران حالياً، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني والسياسي بين البلدين ومناقشة التطورات الإقليمية المشتركة.

وذكرت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية أن اللقاء تناول ملفات أمن الحدود، والتنسيق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا الهجرة والتعاون الاقتصادي بين الجانبين.

كما ناقش الوزيران سبل تطوير آليات التنسيق المشترك لضبط الحدود الممتدة بين البلدين، والتي تشهد أحيانا توترات أمنية وتحركات لجماعات مسلحة تنشط في المناطق الحدودية.

وبحسب التقارير الإيرانية، شدد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين ضرورة استمرار التعاون الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.