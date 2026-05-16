عمرو أديب: احتمال 50 % أمريكا تضرب إيران من أول وجديد

عبد الخالق صلاح

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن احتمالية توجيه ضربات أمريكية ضد إيران خلال الأيام المقبلة، في ضوء تعثر مفاوضات إنهاء الحرب.

وقال خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر "إم بي سي مصر" :"احتمال 50 % أمريكا تضرب إيران من أول وجديد.. وارد نشوف ضرب الأيام القادمة".

وأضاف أنها المرة الأولى التي يصرح فيها بمثل هذا التوقع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الجانب الإيراني باضطرارها لتوجيه ضربات قريبة في حال عدم التوصل لاتفاق.

وأوضح أن الأيام المقبلة ستكشف ما ستؤول إليه الأمور، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة ملفات أساسية إذا لم يتضمنها الاتفاق الذي يسعى إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فإنه "كأنه لم يفعل شيئا"، وأولها الملف النووي، وملف الصواريخ الباليستية التي استهدفت دول الخليج، بالإضافة إلى ملف مضيق هرمز.

وأكد أن غياب الملفات الثلاثة عن أي اتفاق، سيعني عدم تحقيق أي إنجاز حقيقي، موضحا أن ترامب يقف حاليا "بين نارين"؛ إما العودة لتوجيه ضربات عسكرية لإيران، أو القبول باتفاق لا يكون مرضيا للولايات المتحدة.

ولفت إلى محاولة إيران تشريع قانون لتخصيص 50 مليون دولار لمن يقتل ترامب، قائلا: "الإيرانيون بيقولوا إنهم بصدد قانون لتخصيص 50 مليون دولار لمن يقتل ترامب، وهذه ليست المرة الأولى، عملوها قبل كده كثير".

وأشار إلى أن الطرفين يتبعان سياسة "التعلية" على بعضهما البعض، معتبرا أن الأزمة وصلت حاليا إلى "طريق مسدود"، قائلا: "وصلنا لحيطة سد.. ووارد جدًا أن تبدأ المفاوضات في التدهور".

