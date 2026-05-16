محامي فتاة كومباوند الجيزة يكشف تفاصيل الأزمة: خلاف على الكلاب وبوابة بـ100 ألف جنيه

كشف أكرم أبو بكر، محامي فتاة أحد كمبوندات الجيزة، تفاصيل جديدة بشأن الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، موضحًا أن الأزمة بدأت بخلافات بين بعض السكان حول إطعام الكلاب داخل محيط العمارة، قبل أن تتطور إلى نزاعات مالية ومشادات حادة، انتهت – بحسب روايته – بمنع موكلته من دخول شقتها.

وأوضح المحامي أن بداية الأزمة تعود إلى اعتراض عدد من السكان على قيام الفتاة بإطعام الكلاب داخل نطاق السكن، وهو ما تسبب في تصاعد الخلافات بين الأهالي، بالتزامن مع طرح فكرة تركيب بوابة حديدية داخل الكمبوند بتكلفة تصل إلى نحو 100 ألف جنيه، مع مطالبة السكان بالمشاركة في سداد المبلغ.

وأضاف أن عددًا من السكان رفضوا دفع أي مبالغ قبل معرفة أوجه صرف الأموال والجهة المسؤولة عن إدارتها، مؤكدًا أن الخلافات المالية كانت من أبرز أسباب تصاعد التوتر داخل الكمبوند، إلى جانب الأزمة الأساسية المتعلقة بالكلاب.

وأشار إلى أن الأزمة بلغت ذروتها بعد منع موكلته – وفق قوله – من دخول شقتها عقب رفضها سداد المبالغ المطلوبة للمساهمة في تكلفة البوابة، معتبرًا أن ما حدث يمثل تصعيدًا غير مبرر للخلاف.

وأكد أكرم أبو بكر أن موكلته تعرضت لاعتداء من إحدى السيدات داخل الكمبوند، ما تسبب في إصابتها ونزيف، لافتًا إلى وجود شهود عيان وأفراد أمن أثناء الواقعة، بحسب أقواله.

كما أوضح أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، والتوجه إلى قسم الشرطة، مع إعداد تقرير طبي يثبت الإصابات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأطراف المتورطة في المشاجرة.

وتبقى الواقعة محل تحقيق من الجهات المختصة، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات، وسط حالة من الجدل بين سكان الكمبوند بشأن حدود الحقوق والالتزامات، وأهمية احتواء الخلافات داخل الأطر القانونية بعيدًا عن أي تصعيد.