وكيل صحة الوادي الجديد يتفقد مستشفي الفرافرة المركزي ويشدد على رفع كفاءة الخدمات الطبية

يواصل الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل داخل المنشآت الصحية، حيث أجرى زيارة تفقدية إلى مستشفى الفرافرة المركزي، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والوقوف على جاهزية الأقسام المختلفة.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة أعمال تركيب جهاز الأشعة المقطعية الجديد بالمستشفى، تمهيدًا لدخوله الخدمة خلال الفترة المقبلة، في خطوة تهدف إلى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير خدمات تشخيصية متقدمة تسهم في سرعة اكتشاف الحالات المرضية ودقة التشخيص، بما يخفف من معاناة المرضى في الانتقال إلى مستشفيات خارج المركز.

كما شملت الزيارة المرور على قسم الكلى، حيث اطمأن على انتظام تقديم جلسات الغسيل الكلوي للمرضى دون أي معوقات، مع متابعة مدى توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، والتأكد من تلبية احتياجات المرضى بشكل مستمر يضمن استقرار حالتهم الصحية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة كذلك قسم العناية المتوسطة بالمستشفى، لمتابعة انتظام العمل داخل القسم والتأكد من جاهزية الأجهزة الطبية وتوافر الأطقم الطبية والتمريضية، إضافة إلى الاطمئنان على مستوى الرعاية المقدمة للمرضى داخل القسم.

وأكد الدكتور شريف صبحي خلال جولته على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة داخل المستشفيات، ورفع كفاءة الأداء الطبي والتمريضي، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة، مشددًا على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والانضباط داخل جميع الأقسام.

كما وجه بضرورة سرعة الانتهاء من تجهيز وتشغيل جهاز الأشعة المقطعية الجديد، لما له من دور مهم في تحسين مستوى الخدمات التشخيصية، وتقليل الضغط على المستشفيات الأخرى، وتوفير الوقت والجهد على المرضى.

وتأتي هذه الجولة في إطار خطة مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من خلال المتابعة المستمرة والتطوير الدائم للمنشآت الصحية بالمراكز المختلفة.