أنتم فين؟.. طارق السيد يهاجم لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية: الجماهير كانت بتلعب لوحدها

أبدى طارق السيد حزنه الشديد عقب خسارة نادي الزمالك لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام اتحاد العاصمة، رغم فوز الفريق الأبيض في مباراة الإياب بهدف دون رد، قبل أن تُحسم البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 لصالح الفريق الجزائري.

وقال طارق السيد، خلال تصريحاته عبر برنامج «الكابتن» مع أحمد حسن المذاع على قناة dmc، إنه يشعر بالحزن الشديد ليس من أجل اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإدارة، ولكن من أجل جماهير الزمالك التي كانت الداعم الأكبر للفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف: «أنا زعلان بجد على جماهير الزمالك، الناس بقالها فترة بتحارب وبتديك الدافع، وحزين على الجمهور مش بسبب الفريق أو اللاعبين».

ووجّه نجم الزمالك السابق انتقادات حادة لأداء اللاعبين خلال المباراة، متسائلًا عن سبب تراجع الفريق ومنح الاستحواذ للفريق الجزائري، قائلًا: «عايز أعرف إيه الغرض إن اللعيبة تسيب الكورة للفريق الجزائري؟ لو ضغطت عليهم هتغلطهم، سايب ليه الكورة ليهم؟».

وتابع: «أنت معاك جماهير بقالهم 4 شهور هما اللي بيلعبوا، المدرج هو اللي بيلعب، ومستغرب من حالة اللاعبين والتراجع رغم التسجيل في بداية المباراة».

واختتم تصريحاته برسالة غاضبة للاعبي الزمالك قائلًا: «أنتوا النهارده فين؟ أنت كلاعب كورة فين؟ المفروض تحقق تاريخ لنفسك.. الجمهور بيصرف من جيبه، والناس من الساعة 11 الضهر في الملعب بتجهز دخلة.. أنتم فين؟».