الحشد الشعبي العراقي يفرض إجراءات أمنية مُشدّدة بالقرب من حدود السعودية |تفاصيل

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار العراقية، السبت، بفرض إجراءات أمنية غير مسبوقة على المناطق المؤدية إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الأنبار لدواع احترازية، وفق وسائل إعلام عراقية.

وقال المصدر إن "قوة أمنية من الحشد الشعبي مسنودة بقوات من الجيش فرضت إجراءات أمنية غير مسبوقة على المناطق المؤدية إلى منفذ عرعر الحدودي مع السعودية غربي الأنبار، بعد رصد تحركات مريبة لبقايا الإرهاب في المناطق المستهدفة".

وأضاف أن "القوة شرعت بعمليات دهم وتفتيش للمناطق الصحراوية القريبة من المنفذ لتطهيرها من بقايا الارهاب ومن الذخائر غير المنفجرة"، مبينًا أن "قوات من الحشد الشعبي رصدت تحركات مُريبة لبقايا الإرهاب ما دعاها إلى اقتحام تلك المناطق لتطهيرها وتأمينها بشكل تام للحيلولة دون وقوع أي خرق أمني".



وأكد أن "القوة تمكنت من تدمير عدد من المضافات والأنفاق السرية لعناصر التنظيم الاجرامي وإبطال مفعول الذخائر غير المنفجرة من مخلفات إرهابيي داعش إبان سيطرتهم على مساحات واسعة من مدن الأنبار".