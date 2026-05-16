كيف نتعامل مع الطفل شديد التعلق بأمه؟

كشفت وزارة الصحة والسكان ، طريقة التعامل مع الطفل شديد التعلق بأمه ، وذلك من خلال منشور توعوي لها

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه لابد أن تدرك الأم أن تعلق ابنها بها بهذا الشكل هو سلوك غير صحي سيدفعه إلى تكوين شخصية اعتمادية غير سوية في المستقبل.

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، إن تكوين مناعة ضد الانفصال عمل فترات انفصال بين الأم والطفل تمتد تدريجيا - خاصةً لو تم ذلك من خلال حضانة متخصصة ، موضحة إن توفير مرافق بديل خلال فترات الانفصال يقوم بمحاولة إكساب الطفل المهارات الاجتماعية اللازمة بعيدا عن وجود الأم.



تعليم الطفل الاعتماد على النفس والاستقلالية.



أوضحت وزارة الصحة والسكان ، إنه لابد أن تقوم الأم بمخاطبة الطفل بشكل مباشر قبل أن تتركه لتطمئنه وتوضح له بصدق سبب انفصالها عنه ومدته وموعد عودتها، فذلك سيقلل من الأثر السلبي لدى الطفل عند تركه فجأة بدون أن يفهم.



وتابعت قائلة المواجهة تدريجية بحيث نعرّضه للشيء الذي يخاف منه بتدرج شديد مع كثير من الدعم النفسي والتدقيق في ردود فعله، وعدم الدفع به للمواجهة قسرًا أو اتهامه بالميوعة أو قلة الأدب عند صدور مشاعر سلبية منه.



