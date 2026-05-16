وزير الصحة يناقش مقترح حملة وطنية لرفع الوعي بالأمراض غير المعدية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مقترح إطلاق حملة توعوية وطنية شاملة لرفع الوعي المجتمعي بالأمراض غير المعدية، وتعزيز مفاهيم التغيير السلوكي والاجتماعي، بهدف تحسين صحة المواطنين وخفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بأنماط الحياة غير الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع استعرض مؤشرات الأمراض غير المعدية وأهمية مواجهتها، مشيرًا إلى أنها تشكل عبئًا صحيًا كبيرًا على المجتمع.

وأكد الوزير ضرورة التركيز على السلوكيات الرئيسية المسببة لهذه الأمراض، وعلى رأسها سوء التغذية، والخمول البدني، والتدخين، وقلة النوم، والإجهاد المزمن.

وشدد على أن تستهدف الحملة مختلف الفئات العمرية، خاصة الأطفال والشباب والعاملين، مع إدراج المقبلين على الزواج ضمن الفئات الأولوية لبناء أسر أكثر وعيًا بأنماط الحياة الصحية.

آليات التنفيذ

وتناول الاجتماع آليات التنفيذ من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى النوادي الرياضية ومراكز الشباب والمراكز التجارية، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أهمية توظيف كافة وسائل الإعلام التقليدية والرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي بمحتوى علمي مبسط وجذاب يتناسب مع مختلف الفئات العمرية، لتحقيق تأثير فعال في تغيير السلوكيات الصحية داخل المجتمع.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، واللواء عمرو عابد مساعد الوزير لشئون تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الشئون الوقائية، والدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة، والدكتورة مروة كامل المستشار الدولي في التثقيف الصحي والتوعية.

وتأتي هذه الحملة المقترحة ضمن استراتيجية الوزارة الشاملة للوقاية من الأمراض غير المعدية وتعزيز الصحة المجتمعية.