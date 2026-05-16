شهادات بنك مصر 2026 .. تفاصيل العوائد بفائدة متناقصة تصل إلى 20.5%

يواصل بنك مصر طرح مجموعة متنوعة من شهادات الادخار خلال 2026، بعوائد مرتفعة ودوريات صرف مختلفة تلائم احتياجات العملاء، سواء الراغبين في تحقيق دخل شهري ثابت أو عائد يومي مرن أو استثمار طويل الأجل بعائد مضمون.

وتصدرت شهادة “ابن مصر” الثلاثية المتناقصة قائمة أعلى الشهادات من حيث العائد داخل بنك مصر، بعدما وصل العائد في السنة الأولى إلى 20.5%، ما جعلها واحدة من أبرز الأوعية الادخارية التي يبحث عنها العملاء الراغبون في تحقيق أعلى استفادة ممكنة من مدخراتهم.

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة.. الأعلى عائدًا داخل بنك مصر

وتأتي شهادة “ابن مصر” في مقدمة شهادات الادخار الأعلى عائدًا، إذ تمنح عائدًا متناقصًا على مدار 3 سنوات، كالتالي:

السنة الأولى: 20.5%

السنة الثانية: 16.25%

السنة الثالثة: 12.25%

نوع العائد: متناقص سنويًا

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه ومضاعفاتها

شهادة يوماتي.. عائد يومي مرن

توفر شهادة “يوماتي” إمكانية الحصول على عائد يصرف بشكل يومي، ما يجعلها مناسبة للراغبين في تحقيق دخل مستمر ومتجدد.

سعر الفائدة: نحو 19% سنويًا

نوع العائد: متغير يوميًا

دورية الصرف: يومية

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

ترتبط هذه الشهادة بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري، ما يجعل عائدها قابلًا للتغير وفق تحركات أسعار الفائدة.

سعر العائد: نحو 19%

دورية الصرف: شهرية

نوع العائد: متغير

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

شهادة القمة.. دخل شهري ثابت

تعد شهادة “القمة” من أبرز الشهادات التي تمنح العملاء استقرارًا في الدخل الشهري بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.

سعر العائد: 17.25% سنويًا

نوع العائد: ثابت

دورية الصرف: شهرية

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادة الادخار الثابتة لمدة 5 سنوات

تستهدف هذه الشهادة العملاء الراغبين في الحفاظ على عائد ثابت لفترة طويلة.

العائد الشهري: 12.75%

العائد السنوي: 13%

نوع العائد: ثابت

مدة الشهادة: 5 سنوات

الحد الأدنى: 1200 جنيه للعائد الشهري و1000 جنيه للعائد السنوي

شهادة الادخار الثابتة لمدة 7 سنوات

تعد من أطول شهادات الادخار التي يطرحها البنك بعائد ثابت شهري.

سعر العائد: 12.75% سنويًا

دورية الصرف: شهرية

نوع العائد: ثابت

مدة الشهادة: 7 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 750 جنيهًا

شهادة أمان المصريين.. ادخار وحماية تأمينية

توفر شهادة “أمان المصريين” مزايا تأمينية بجانب العائد المالي، ما يجعلها مناسبة لفئات عديدة من العملاء.

سعر العائد: 13% سنويًا

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشراء: 500 جنيه

الحد الأقصى: 2500 جنيه

كما تتضمن وثيقة تأمين على الحياة، إلى جانب جوائز مالية دورية.

ويتيح بنك مصر للعملاء إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها، فضلًا عن إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها لتسهيل المعاملات المختلفة.