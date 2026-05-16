زيلينسكي : أوكرانيا وحلفاؤها يستعدون لاتخاذ قرارات سياسية خارجية هامة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن بلاده تستعد بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا لاتخاذ قرارات سياسية خارجية هامة.

وأكد زيلينسكي -خلال خطاب متلفز- أن أوكرانيا تنسق جهودها حاليا مع شركائها لإضفاء زخم مضمون وإضافي على صيغة "أوكرانيا زائد الثلاثي الأوروبي" والتي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

جاء هذا الإعلان عقب اتصال هاتفي أجراه زيلينسكي في وقت سابق اليوم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأشار زيلينسكي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعات ونتائج ملموسة في إطار التحضير لمبادرات سياسية خارجية بارزة، معربا عن شكره لكل من يدعم أوكرانيا.