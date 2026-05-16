الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

معاريف: الشاباك يقلص قائمة اغتيالات قادة حماس بعد مقتل الحداد

الشاباك
الشاباك
فرناس حفظي

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” قلّص قائمة الاغتيالات الخاصة بقيادات حماس، عقب مقتل عز الدين الحداد، الذي وصفته إسرائيل بأنه أحد أبرز قادة الجناح العسكري للحركة والمتهم بالمشاركة في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر.


وبحسب التقرير، نفّذ الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية سلسلة غارات استهدفت شخصيات قالت تل أبيب إنها شاركت في هجمات 7 أكتوبر، من بينهم  إياد محمد المتوق وخالد محمد سالم جودة، اللذان قُتلا في شمال قطاع غزة، إضافة إلى عبد الرحمن محمود جمعة شافعي، أحد عناصر لواء البريج التابع لحماس.


وأشار التقرير إلى أن عمليات الاغتيال جاءت ضمن نشاط فريق “نيلي” التابع لـ الشاباك، والذي شُكّل عقب هجوم 7 أكتوبر بهدف ملاحقة المتورطين في التخطيط والتنفيذ للهجوم، عبر تنسيق استخباراتي بين مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.


ووفق الصحيفة، لم يتبقَّ على قائمة الأهداف الرئيسية سوى شخصيتين بارزتين من قيادة الجناح العسكري للحركة، هما عماد عقل، قائد الجبهة الداخلية في حماس، ومحمد عودة، قائد استخبارات الجناح العسكري، في ظل ما وصفته إسرائيل بـ”التفكيك المنهجي” للبنية القيادية للحركة داخل قطاع غزة.


وأضاف التقرير أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلال العامين الماضيين معظم قادة الألوية والوحدات المركزية في الحركة، بينهم يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى، إلى جانب عدد من قادة الألوية والهيئات العملياتية.


كما كشفت الصحيفة عن وثيقة قالت إنها أُرسلت صباح 7 أكتوبر إلى حسن نصر الله، ووقّعها قادة بارزون في حماس، تضمنت دعوة إلى توحيد الجبهات ضد إسرائيل تحت شعار الدفاع عن المسجد الأقصى.

أسعار شرائح الكهرباء 2026 والعداد الكودي بعد قرارات الحكومة

سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
