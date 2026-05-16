الجيش الإسرائيلي: تأهب على حدود غزة تحسبا لرد حماس على اغتــ.يال عز الدين حداد

رفع الجيش الإسرائيلي مستوى التأهب في مختلف الجبهات البحرية والجوية وعلى الحدود المحيطة بقطاع غزة، تحسبًا لردود محتملة من حركة حماس، عقب عملية استهدفت قياديا بارزا في جناحها العسكري هو عز الدين حداد.

وحسب مصادر أمنية، فإن المخاوف تتركز حول احتمال تنفيذ هجمات تسلل ضد مواقع عسكرية أو مستوطنات محاذية للقطاع، إضافة إلى احتمالات هجمات عبر البحر أو باستخدام وسائل غير تقليدية، مثل الغواصين أو وحدات بحرية صغيرة.

وأكدت التقارير أن الجيش قام بتحديث منظومات المراقبة والدوريات ورفع جاهزية وحدات الإنذار المبكر، مع تعزيز الإجراءات الميدانية في المناطق القريبة من الحدود داخل نطاق قطاع غزة.



وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر عسكرية أن البحرية الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب قبالة السواحل، وسط تقديرات بأن الحركة ما زالت تمتلك قدرات عسكرية تشمل الصواريخ والطائرات المسيّرة ووحدات قتالية برية وبحرية.



وأصدر قادة ميدانيون تعليمات بتشديد الإجراءات على الطرقات والمناطق الاستيطانية المحاذية للحدود، مع رفع مستوى التنسيق بين الوحدات المختلفة تحسبًا لأي تصعيد محتمل.



تأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان عن استهداف قيادي بارز في الجناح العسكري لحركة حماس، وهو ما دفع المؤسسة الأمنية إلى توقع ردود انتقامية محتملة خلال الفترة المقبلة.