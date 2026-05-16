مشهد مؤثر رغم الخلافات.. نادر شوقي يستقبل رمضان صبحي بالأحضان في عزاء والده

شهد عزاء والد نادر شوقي، وكيل اللاعبين، الذي أُقيم مساء اليوم بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، مشهداً لافتاً جمعه بلاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي، حيث حرص الأخير على تقديم واجب العزاء ومواساة أسرة الراحل.

وظهر نادر شوقي وهو يستقبل رمضان صبحي في أجواء يغلب عليها الود، حيث تبادلا العناق، في لقطة إنسانية لافتة لاقت تفاعلاً بين الحضور، رغم ما كان بينهما من خلافات سابقة.

وكان العزاء قد شهد حضوراً كبيراً من نجوم الرياضة والإعلام والشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومساندة الأسرة، ومن بينهم حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، والفنان محمد ممدوح، وإسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، وهيثم عرابي، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية.

يذكر أن والد نادر شوقي قد رحل عن عالمنا الخميس الماضي، وسط حالة من الحزن التي انتشرت بين نجوم الكرة المصرية الذين حرصوا على تقديم التعازي والمواساة.