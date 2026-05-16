قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو أديب: احتمال 50 % أمريكا تضرب إيران من أول وجديد
اتحاد العاصمة بطلا للكونفدرالية الإفريقية بركلات الترجيح على حساب الزمالك
أقل راتب 10,000 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بميناء دمياط
قيمة قانونية وفكرية.. الوفد ينفي إقالة ثروت الخرباوي من منصب المستشار القانوني
نقابتا التمثيلية والسينمائية تدعمان مقترح ياسر جلال لحماية حقوق الفنانين
خروف مقابل طلب صداقة من النائبة.. قصة طبيب سوهاج مع البرلمانية تثير التفاعل
الأهلي يقترب من فسخ عقد توروب بالتراضي
أحمد سالم: طفرة التمويل غير المصرفي في مصر.. فرصة للتطوير أم إنذار لمخاطر قادمة؟
أنهوا حياته ودفنوا جثمانه.. 16 يونيو النطق بالحكم على المتهمين بقـ.تل شاب في البحيرة
التعليم تكشف تفاصيل جديدة عن امتحانات الثانوية العامة
جامبا أوساكا يتوّج بطلا لدوري أبطال آسيا 2 على حساب النصر
نهائي الكونفدرالية.. انتهاء الوقت الأصلي بين الزمالك واتحاد العاصمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروع قانون الأسرة الجديد 2026.. تفاصيل نفقة الزوجة وشروط زيادتها أو خفضها

النفقة
النفقة
عبد الرحمن سرحان

حدد الباب السابع من مشروع قانون الأسرة الجديد 2026 ضوابط النفقة الزوجية بشكل تفصيلي، من خلال 12 مادة متتالية تنظم حقوق الزوجة وآليات تقدير النفقة وحالات استحقاقها وسقوطها، إلى جانب قواعد زيادة النفقة ونفقات العلاج وطرق تحصيل المستحقات.

نفقة الزوجة تبدأ من تاريخ عقد الزواج

ونصت المادة 48 من مشروع قانون الأسرة على أن نفقة الزوجة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح، حال تسليم نفسها إليه ولو حكمًا، حتى إذا كانت الزوجة ميسورة الحال، كما أكد النص أن مرض الزوجة لا يسقط حقها في النفقة.

ماذا تشمل نفقة الزوجة؟

ووفق المادة 49، تشمل نفقة الزوجة:

الغذاء

الكسوة

المسكن

نفقات العلاج

وكل ما يقضي به الشرع أو جرى به العرف


خروج الزوجة للعمل لا يسقط النفقة

وأكدت المادة 50 أن خروج الزوجة للعمل المشروع أو في الأحوال المباحة شرعًا لا يؤدي إلى سقوط النفقة، باعتبار العمل حقًا أصيلًا للمرأة، إلا إذا ثبت أن ذلك يضر بمصلحة الأسرة.

النفقة دين على الزوج

وبحسب المادة 51، تصبح نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء المكتوب، كما لا تُقبل المطالبة بنفقة عن مدة تتجاوز سنة سابقة على رفع الدعوى.

ضوابط المقاصة بين النفقة والديون

ونصت المادة 52 على عدم أحقية الزوج في إجراء مقاصة بين نفقة الزوجة وأي دين لها عليه إلا فيما يزيد عن احتياجاتها الأساسية، بينما يحق للزوجة احتساب نفقتها من أي دين عليها للزوج حتى دون موافقته.

امتياز خاص لنفقة الزوجة

ومنحت المادة 53 دين نفقة الزوجة أولوية وامتيازًا على جميع أموال الزوج، بحيث يتم سدادها قبل المصروفات القضائية والمستحقات الحكومية وباقي ديون النفقات.

كيف يتم تقدير النفقة؟

وأكدت المادة 54 أن تقدير النفقة يكون وفق الحالة المالية للزوج وقت الاستحقاق، سواء كان موسرًا أو معسرًا، على ألا تقل النفقة في حالة العسر عن الحد الذي يضمن الاحتياجات الضرورية للزوجة.

كما يحق للزوجة طلب نفقة مؤقتة من المحكمة لحين الفصل النهائي في الدعوى.

شروط زيادة أو خفض النفقة

وقضت المادة 55 بعدم قبول دعاوى زيادة أو تخفيض النفقة قبل مرور عام على فرضها، إلا في الظروف الاستثنائية التي يقدرها القاضي.

ماذا يحدث إذا كان الزوج معسرًا؟

وأجازت المادة 56 للقاضي أن يسمح للزوجة بالإنفاق على نفسها من مالها الخاص إذا كان الزوج معسرًا، على أن يصبح ما تنفقه دينًا على الزوج.

كما يحق لها الاقتراض بإذن المحكمة، مع حق الدائن في الرجوع على الزوج بالمبالغ.

متى تسقط النفقة بعد الطلاق؟

ونصت المادة 57 على أنه إذا ثبت إعسار الزوج، وطلبت الزوجة التطليق لهذا السبب، وصدر الحكم بالطلاق، فإنها لا تستحق نفقة بعد الطلاق.

إلزام الجهات بإعلان الدخل الحقيقي

وألزمت المادة 58 الجهات الحكومية وغير الحكومية بتقديم بيانات الدخل الحقيقي للمكلف بالنفقة خلال 15 يومًا من طلب المحكمة، بما يشمل جميع عناصر الأجر، مع السماح بالاستعلام عن دخول العاملين بالخارج عبر القنوات الدبلوماسية.

الكفالة بالنفقة

كما أجازت المادة 59 الكفالة بالنفقة الماضية والحاضرة والمستقبلية للزوجة، سواء كانت النفقة مقررة بحكم قضائي أو باتفاق بين الطرفين أو حتى قبل فرضها رسميًا.

النفقة مشروع قانون الاسرة قانون الاسرة اخبار قانون الاسرة قوانين الاسرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يهبط 800 جنيه من القمة| تراجع حاد في سعر الذهب بمصر

المعاشات

بشرى سارة لأصحاب المعاشات بتوجيهات الرئيس السيسي.. موعد صرف يونيو والزيادة الجديدة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.. السعودية تعلن الموعد الصحيح

الدواجن

نزلت 29 جنيها في الكيلو| مفاجأة في أسعار الدواجن.. وكرتونة البيض بـ105

مدرسة الشهيد ياسر جنينة

رسمياً..إلغاء قرار تحويل مدرسة الشهيد ياسر جنينة بالشروق ليابانية

ترشيحاتنا

السفير عاطف سالم

سفير مصر الأسبق : القوانين العنصرية تحكم إسرائيل منذ نشأتها الأولى

السودان

الخارجية : الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية أولوية رئيسية

نشأت الديهي

من النقطة صفر لمنابع النيل.. الديهي يكشف تفاصيل رحلته الاستثنائية لقلب بحيرة فيكتوريا

بالصور

أفضل طريقة لعمل كيكة سينابون رولز بطعم القرفة الغني

طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون
طريقة عمل كيكة السينابون

في عيد ميلاده.. لماذا ظل عادل إمام الرقم الأصعب في تاريخ شباك التذاكر؟ |تقرير

عادل إمام
عادل إمام
عادل إمام

سحب كريم شهير لعلاج الأكزيما بعد تلوثه ببكتيريا خطيرة

سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة
سحب كريم الأكزيما من الأسواق بعد اكتشاف بكتيريا خطيرة

أمل جديد لمرضى ضمور العضلات الدوشيني.. نتائج واعدة لعلاج جيني جديد لضمور العضلات

ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟
ما هو مرض ضمور العضلات الدوشيني؟

فيديو

طالب يعتدي بالضرب على معلم

لازم يتحبس.. تداول فيديو لطالب يعتدي بالضرب على معلم يثير غضب رواد السوشيال ميديا

الشهيد رائد محمد أحمد غنيم

حكاية بطل.. قصة استشهاد رائد محمد أحمد غنيم "صخر" سيناء| فيديو

فيلم The Rivals of Amziah King

عرض فيلم The Rivals of Amziah King في سينمات مصر 13 أغسطس

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد