حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تتجاوز الـ72 ألف شهيد

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72757 شهيدا، و172645 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 13 شهيدا، أحدهم متأثرا بجروحه، و57 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 870 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 2,543، فيما جرى انتشال 771 جثمانا.

وأفادت بوفاة فلسطيني نتيجة انهيار مبنى مما يرفع عدد الضحايا نتيجة انهيار المباني إلى 30 حالة.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.