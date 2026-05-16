بسبب متفجرات.. توقف رحلة طائرة أوكرانية متجهة إلى ليبيا

أفادت تقارير لوسائل اعلام دولية، بأن سلطات ترينيداد وتوباغو أوقفت طائرة شحن أوكرانية متجهة إلى ليبيا، بعد العثور على متفجرات غير معلنة على متنها أثناء توقفها للتزود بالوقود في مطار بياركو.

وذكرت صحيفة إندبندنت عربية أن الطائرة وصلت الخميس قادمة من جزر البهاما، وكان من المقرر أن تواصل رحلتها إلى ليبيا مرورا بالرأس الأخضر، قبل أن تثير وجهتها وحمولتها شكوك السلطات الأمنية.

وبحسب المعلومات، اكتشف عناصر قسم الهجرة وجود شحنة متفجرات لم يُعلن عنها وفق البروتوكولات الدولية المعمول بها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى التحفظ على الطائرة وطاقمها الأوكراني، وفتح تحقيق بمشاركة جهات أمنية وطنية ودولية.

وأشارت التقارير إلى أن السلطات أجرت عمليات تفتيش وتحقيقات مكثفة قبل أن تمنح لاحقًا الإذن للطائرة وطاقمها بمغادرة ترينيداد وتوباغو واستكمال رحلتها.