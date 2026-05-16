مصر وإريتريا توقعان اتفاقية التعاون في النقل البحري لتعزيز الربط اللوجستي والتكامل الاقتصادي

خلال زيارة كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يوم السبت ١٦ مايو للعاصمة الإريترية أسمرة، تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بحضور الرئيس أسياس أفورقي، رئيس دولة إريتريا.

تمثل الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز الربط اللوجستي بين البلدين، ودعم حركة التجارة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، بما يعكس حرص القيادة السياسية في البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين على البحر الأحمر.

و خلال الزيارة نقل الوزير عبد العاطي تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظير سيادته الإريتري، مشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين، ومؤكداً الدعم المصري الكامل لدولة إريتريا من أجل الحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين من خلال إقامة مشروعات تعاون ثنائي، مبرزا اصطحاب الوفد الزائر لعدد من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز الشراكة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها التعدين والنقل، والصناعات الدوائية، والثروة السمكية، فضلاً عن دعم برامج بناء القدرات والتدريب لتأهيل الكوادر الإريترية في مختلف القطاعات.