ماكرون: زيارة بابا الفاتيكان لفرنسا في سبتمبر القادم تمثل لحظة أمل كبيرة للجميع

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الزيارة المرتقبة لقداسة البابا ليون الرابع عشر بابا الفاتيكان إلى فرنسا تمثل لحظة أمل كبيرة للجميع.. معربًا عن ترحيب بلاده بهذه الزيارة.

وقال الرئيس ماكرون - في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم /السبت/ - "نحن سعداء بتأكيد قداسة البابا ليون الرابع عشر زيارته إلى فرنسا.. وستكون هذه الزيارة المقررة في شهر سبتمبر القادم شرفًا لبلدنا، ومصدر فرح للكاثوليك، ولحظة كبيرة من الأمل للجميع".

وأعلن الفاتيكان أن البابا ليون الرابع عشر، سيقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر القادم، في أول زيارة لبابا الفاتيكان إلى البلاد منذ 18 عامًا.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة العاصمة باريس، حيث سيزور البابا مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في إطار برنامج الزيارة الرسمية.