الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

شاهد.. جندي احتلال إسرائيلي يقتحم مسجدا ويمنع المصلين من إتمام الصلاة

محمد على

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجداً في خربة طانا شرقي نابلس، ومنع المصلين من إتمام صلاة الجمعة، ضمن استهداف متواصل للمنطقة.

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مسجد "بيت الشيخ" في خربة طانا التابعة لبلدة بيت فوريك شرقي نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومنع المصلين من إتمام صلاة الجمعة. وأفاد شهود عيان بأن الجنود دخلوا المسجد أثناء تأدية المواطنين للصلاة، واقتادوا المصلين إلى الخارج بالقوة قبل استكمالها.

https://www.youtube.com/shorts/qM6A7ZguIjU


وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، جندياً إسرائيلياً مدججاً بالسلاح يدخل قلب المسجد ويقوم بدفع الإمام والمصلين. 

وأشار الشهود إلى أن الجندي قاطع تلاوة القرآن الكريم أثناء الصلاة في محاولة لإجبار المصلين على قطعها وإخلاء المكان فوراً.


تتعرض خربة طانا لاستهداف مستمر من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين، ضمن مساعٍ ممنهجة لتهجير سكانها من أراضيهم. وتضم المنطقة بيوتاً أثرية وكهوفاً يستخدمها الفلسطينيون منذ عقود للسكن وتربية المواشي، ما يجعلها هدفاً للهدم والتهجير المتكرر.

وشهدت مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة اقتحامات إسرائيلية متكررة تتخللها مداهمات واعتقالات واسعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر منذ بدء الحرب على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث تشمل الاقتحامات مناطق متفرقة من المحافظات الفلسطينية.

ومنذ أكتوبر 2023، خلفت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية مقتل 1155 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 ألف و750 آخرين بجراح متفاوتة، بحسب معطيات رسمية فلسطينية. وأضافت المعطيات أن قوات الاحتلال اعتقلت قرابة 22 ألف فلسطيني خلال الفترة ذاتها، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تطال السكان.

خربة طانا شرقي جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي نابلس المصلين الجمعة بيت الشيخ

