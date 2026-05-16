حياة كريمة تُطلق مبادرة «تك عالطريق» لنشر الثقافة الرقمية والتوعية بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بملف التمكين الرقمي وتنمية مهارات الشباب، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ المبادرات التنموية الهادفة إلى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، لافتاً إلى أن استضافة مركز ومدينة أبوكبير للشاحنة الرقمية «تك عالطريق» تمثل خطوة مهمة لنشر الثقافة الرقمية والتكنولوجية بين مختلف الفئات العمرية ، بما يُساهم في إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر الرقمي.

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة عبد القادر منسق مؤسسة حياة كريمة بالشرقية أن الشاحنة الرقمية «تك عالطريق» وصلت أمس إلى مركز ومدينة أبوكبير، حيث تستهدف تدريب ٦٣٠ متدرباً شهرياً، تستهدف طلاب المرحلة الابتدائية ومعلميهم، والشباب من سن ١٨ إلى ٣٥ عاماً، والمعلمين، والمواطنين، بهدف نشر الوعي الرقمي وتعزيز مهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة بين أبناء المحافظة ، وذلك في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة لدعم التمكين الاجتماعي والرقمي لشباب مصر، مشيراً إلى أن الشاحنة ستتواجد بشكل دائم بمدينة أبوكبير علي مدار ( ٣ شهور) حيث تستهدف تدريب ١٨٩٠ متدرباً، لتنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية والتوعوية.

أضاف منسق مؤسسة حياة كريمة بالشرقية أن البرامج والدورات التدريبية المقدمة تتضمن برنامج IC3 Spark لتنمية المهارات الرقمية الأساسية لدى طلاب المدارس الإبتدائية ومعلميهم إلى جانب تنظيم ورش عمل في الذكاء الإصطناعي ومقدمة في الأمن السيبراني للشباب، بهدف إعداد كوادر رقمية مؤهلة وتقديم برامج للتثقيف المالي والرقمي وورش الأمن المعلوماتي للمواطنين.