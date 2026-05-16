برلماني يشيد بأداء الاقتصاد المصري: نمو متصاعد يعكس رؤية الدولة التنموية

أشاد النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، بإعلان الحكومة استمرار تعافي الاقتصاد المصري وتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.



و أكد" مسعود" في تصريح له أنه يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تعزيز الاستقرار ومواجهة التحديات العالمية، كما يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات ودفع عجلة الإنتاج.

الإصلاحات الهيكلية الطريق لضمان استدامة النمو



وشدد عضو النواب على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة النمو وتحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين، خاصة في ما يتعلق بتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.