البنك الدولي يوافق على تمويل بـ مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري.. تفاصيل

وافقت مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة مليار دولار لدعم جهود مصر في تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص، ودعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وبحسب ما أوردته إكسترا نيوز، يهدف هذا التمويل إلى دعم تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تشجع استثمارات القطاع الخاص، وتسهم في خلق فرص عمل، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وأضافت المجموعة أن التمويل يمثل خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد مصري أكثر تنافسية وقدرة على الصمود والاستدامة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.