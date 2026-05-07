الكويت والبنك الدولي يبحثان سبل تطوير البرامج والمبادرات ذات البعد الاجتماعي والأسري

بحثت وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة في دولة الكويت، الدكتورة أمثال الحويلة، اليوم/الخميس/، مع مدير مكتب البنك الدولي لدى دولة الكويت، أزهر إقبال، سبل تطوير البرامج والمبادرات ذات البعد الاجتماعي والأسري لاسيما ما يتعلق بالهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لشئون الأسرة.

وقالت الحويلة، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إن الاجتماع شهد استعراض أبرز التطورات التي شهدتها قطاعات الوزارة في تمكين المرأة إذ بلغت نسبة القياديات 50% فيما بلغت نسبتهن في الوظائف الإشرافية بالوزارة 55% إلى جانب دعم تمكينها بتعيين امرأة لرئاسة اتحاد الجمعيات التعاونية الكويتية لأول مرة.

وأكدت أن هذه المؤشرات تعكس حجم الدعم الكبير الذي تحظى به المرأة الكويتية ودورها المتنامي في مواقع القيادة وصنع القرار، مشيرة في الوقت ذاته إلى حملة "شركاء لتوظيفهم" والهادفة إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في سوق العمل لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

وكشفت الوزيرة الكويتية عن إعداد برنامج حكومي متكامل لحماية الأسرة يهدف لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، لافتة إلى أنه جرى رفع البرنامج إلى مجلس الوزراء وحصل على موافقة اللجنة القانونية تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنه.

من جانبه أكد ممثل البنك الدولي لدى الكويت، أزهر إقبال، استعداد البنك للتعاون وتقديم الخبرات الفنية في مختلف المجالات وتبادل التجارب وتطوير الكفاءات بما يسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجيات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة لدولة الكويت.