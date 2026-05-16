تحركات داخل المناطق السكنية.. الاحتلال يتوغل في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جنوب سوريا، في قرية صيدا الحانوت، وأطراف قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي وسط تحركات عسكرية داخل المناطق السكنية.



ودخلت قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من 4 آليات عسكرية قرية، صيدا الحانوت، حيث انتشر عناصرها بين منازل المواطنين وقاموا بتفتيش عدد منها دون تسجيل حالات اعتقال.

كما توغلت ثلاث دبابات للاحتلال في محيط، تل الدرعيات، على أطراف قرية المعلقة قبل أن تنسحب لاحقا من المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 عبر التوغلات والاعتداءات المتكررة في الجنوب السوري وسط مطالبات سورية متواصلة بانسحابها الكامل من الأراضي السورية.