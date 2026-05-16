الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله وإصابة فلسطيني برام الله

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المواطن المقدسي عمر محمد هلسة على هدم منزله ذاتياً في بلدة جبل المكبر بمدينة القدس المحتلة، وذلك بعد إخطاره بقرار هدم نهائي من بلدية الاحتلال بحجة البناء دون ترخيص .

وأوضح هلسة أن المنزل، البالغ مساحته 60 مترا مربعا وقائم منذ نحو 20 عاما، يتكون من غرفتي نوم ومطبخ وحمام وصالون، وتعيش فيه عائلته المكونة من 6 أفراد (الزوج وزوجته وأطفالهما الأربعة) .

وأشار إلى أن البلدية هددته بتنفيذ الهدم بواسطة طواقمها وفرض غرامة مالية باهظة تصل إلى 70 ألف شيكل في حال لم ينفذ الهدم بنفسه.

وفي سياق متصل بمحافظة رام الله، أصيب المواطن جابر شبانة برضوض، جراء اعتداء مستوطنين عليه بالضرب في بلدة سنجل شمال شرق المحافظة، وذلك أثناء قيامه بقطف "الميرمية" من أرضه، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة زعترة شرق مدينة بيت لحم، وتمركزت وسطها في محيط البلدية وعلى الشارع الرئيسي، دون أن يبلغ عن دهم منازل أو اعتقالات.