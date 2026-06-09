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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الأطباء تثمن استمرار حملات ضبط منتحلي الصفة

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

أشادت النقابة العامة للأطباء بالإجراءات التي تم اتخاذها لضبط حالات التعدي على مهنة الطب البشري، وانتحال صفة الأطباء، ومزاولة المهنة دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بالمخالفة لقوانين الدولة، وقانون مزاولة مهنة الطب.

وأوضحت النقابة، أنه تم غلق عيادة لخريجة كلية حقوق ثبت قيامها بممارسة مهنة الطب البشري وانتحال صفة طبيب، والإدلاء بمعلومات غير سليمة في تخصصات طبية مختلفة، بالإضافة لضبط صيدلانية تدير عيادة تجميل بمدينة الشيخ زايد، حيث تم التحفظ على عدد من الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة داخل العيادة.

ضبط منتحلي صفة طبيب 

وثمنت النقابة جهود وزارة الداخلية والجهات الرقابية المختصة، وما أسفرت عنه التحقيقات من ضبط سيدة انتحلت صفة طبيبة متخصصة في الجلدية والتجميل، بمدينة العبور.

وأكدت النقابة العامة للأطباء أهمية استمرار حملات الرقابة والتفتيش لضبط المخالفات، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين من خلال المؤسسات المرخصة والعيادات الخاصة الخاضعة للقوانين والضوابط المنظمة، لا سيما في مجالات التغذية العلاجية والتجميل، مشددة على ضرورة التصدي الحاسم لكل صور انتحال صفة الطبيب أو مزاولة المهنة دون ترخيص، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأكدت النقابة العامة للأطباء أنها ستواصل متابعة هذا الملف عن كثب، من خلال رصد أي وقائع او تلقي اي بلاغات تتعلق بانتحال صفة الطبيب أو مزاولة مهنة الطب دون ترخيص، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية وإبلاغها بالمخالفات التي يتم رصدها سواء النيابة العامة، أو العلاج الحر، أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يخص المعلومات المُضللة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما يسهم في حماية المرضى والحفاظ على سلامة مهنة الطب.

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