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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نقابة الأطباء تشيد بقرار الأعلى للإعلام حجب حسابات منة محسن

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

ثمنت النقابة العامة للأطباء القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور منة الله محسن عبدالمنعم في مختلف وسائل الإعلام، وحجب الحسابات والمنصات الإلكترونية التي تبث من خلالها محتوى طبي، وذلك بعد ثبوت انتحالها صفة طبيب.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن القرار يمثل خطوة مهمة لحماية المواطنين من مخاطر المعلومات الصحية غير الموثقة، والتصدي لظاهرة انتحال صفة الطبيب التي تهدد سلامة المرضى وتعرض صحتهم للخطر.

وجددت النقابة مطالبها للنيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة واستكمال التحقيقات مع المذكورة، وصولًا إلى محاسبتها وتوقيع أقصى العقوبات التي يقرها القانون بحق كل من يمارس الطب أو يقدم خدمات علاجية دون ترخيص.

حجب حسابات منة الله محسن 

وشددت على أن التساهل مع مثل هذه الوقائع يفتح الباب أمام انتشار الدجل الطبي وانتحال صفة الأطباء، بما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة المواطنين وحياتهم.

وأكدت النقابة أن ممارسة الطب والتشخيص ووصف أو الترويج لوسائل العلاج هي أعمال ينظمها القانون وتقتصر على الأطباء المؤهلين والحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة، مشيرة إلى أن مواجهة الدخلاء ومنتحلي الصفة مسؤولية مشتركة بين مؤسسات الدولة والجهات المعنية.

كما أعربت النقابة العامة للأطباء عن تقديرها للتنسيق والتعاون القائم بين وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأجهزة المختصة، في التعامل مع هذه الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت، أمس، تقدمها ببلاغ إلى النائب العام، إلى جانب مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد منتحلة صفة طبيب.

وأوضحت النقابة أن المذكورة نشرت مقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي ادعت خلالها علاج حالات مرضية في تخصصات متعددة، من بينها أمراض النساء والتوليد والتغذية العلاجية، رغم أنها غير مقيدة بجداول نقابة الأطباء ولا تحمل تصريحًا قانونيًا بمزاولة مهنة الطب.

نقابة الأطباء منة الله محسن عبدالمنعم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام انتحال صفة الأطباء النقابة العامة للأطباء

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