المراغة تحت الحصار الأمني.. 800 حكم قضائي في قبضة الداخلية وسقوط عشرات المطلوبين بسوهاج

في واحدة من أكبر الحملات الأمنية التي شهدها مركز المراغة بمحافظة سوهاج خلال الفترة الأخيرة، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية للعناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، ضمن خطة موسعة لفرض الانضباط وملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 190 شخصًا من المطلوبين أمنيًا والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة، بإجمالي تجاوز 800 حكم ما بين أحكام جزئية ومستأنفة وغرامات ومخالفات، في إنجاز أمني لافت خلال وقت قياسي.

كما تمكنت القوات من القبض على 3 متهمين مطلوبين على ذمة قضايا جنائية، إلى جانب ضبط 3 عناصر متورطة في الاتجار بالمواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

ماذا حدث؟

وشهد مركز المراغة حالة من الاستنفار الأمني منذ الساعات الأولى لتنفيذ الحملة، حيث انتشرت القوات في عدة محاور بالتزامن، ونفذت مداهمات دقيقة استهدفت أوكار العناصر الإجرامية، وذلك بعد إجراء تحريات مكثفة ورصد تحركات المطلوبين مسبقًا.

وأكدت مصادر أن عنصر المفاجأة لعب دورًا محوريًا في نجاح الحملة، حيث تحركت القوات بشكل متزامن في نطاق واسع، ما قلّص فرص هروب المطلوبين وأسهم في تحقيق هذه النتائج الكبيرة.

وجرت الحملة تحت إشراف اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبمتابعة القيادات الأمنية، وبمشاركة رجال مباحث مركز المراغة، الذين نفذوا خطة انتشار محكمة شملت عددًا من القرى والنجوع التابعة للمركز.

وتعكس هذه الحملة استمرار الجهود الأمنية المكثفة التي تبذلها وزارة الداخلية لضبط العناصر الخطرة والهاربين من العدالة، في رسالة واضحة بأن يد القانون قادرة على ملاحقة الخارجين عن القانون في أي مكان، وأن الحملات الأمنية ستتواصل لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري.