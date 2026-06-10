«قالولي معندناش مهاجم ولازم ترجع».. صلاح محسن يكشف عن كواليس حديثه مع لاعبي الأهلي الحاليين

تحدّث صلاح محسن، نجم النادي المصري البورسعيدي، عن كواليس فترته مع النادي الأهلي، كاشفًا عن أسباب رحيله وعدم حصوله على الفرصة الكافية لإثبات نفسه داخل الفريق.

وقال صلاح محسن، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح، إنه لم يحصل على فرصته الكاملة خلال وجوده في الأهلي، موضحًا أنه لم يشارك في ثلاث مباريات متتالية، وهو ما أثر على مستواه الفني.

وأضاف أن مسيرته داخل القلعة الحمراء شهدت خروجه لأكثر من إعارة قبل العودة مرة أخرى، مؤكدًا أن ذلك أمر نادر الحدوث، حيث قال: "مفيش لاعب بيطلع إعارتين أو ثلاثة ويرجع تاني".

وأوضح أنه كان يشارك في مباراة واحدة ثم يغيب لفترات طويلة قد تصل إلى عام كامل، وهو ما انعكس بشكل سلبي على جاهزيته الفنية، مشيرًا إلى أن طبيعته الهادئة وعدم حديثه كثيرًا كانا جزءًا من شخصيته داخل الفريق.

وأشار إلى أنه لو عاد به الزمن، لتمسك بفرصته داخل الأهلي بشكل أكبر، مؤكدًا أنه كان سيبذل جهدًا مضاعفًا لإثبات نفسه.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن بعض لاعبي الأهلي الكبار كانوا يرون أنه يستحق العودة للفريق، خاصة في ظل حاجة الفريق لمهاجمين، مؤكدين له أنه يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للنجاح.