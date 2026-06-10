مدرب الوداد السابق: «عموتة» يملك شخصية قوية.. وقادر على النجاح مع الأهلي

أكد رضا لطفي، مدرب حراس مرمى الوداد المغربي السابق، أن المدرب المغربي الحسين عموتة يمتلك كافة المقومات التي تؤهله لتحقيق النجاح مع النادي الأهلي، حال توليه المسؤولية الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح لطفي أن عموتة يتميز بشخصية قوية وخبرة تدريبية كبيرة، اكتسبها من خلال مسيرة حافلة بالإنجازات، مشيرًا إلى أنه يعتمد على مبدأ العدالة داخل الفريق، حيث لا يمنح أي لاعب أفضلية بسبب اسمه أو مكانته، وإنما تكون الفرصة متاحة للجميع وفقًا للالتزام والانضباط داخل التدريبات.

وأضاف أن المدرب المغربي معروف بصرامته في فرض النظام، وعدم التهاون مع أي لاعب يخرج عن قواعد الانضباط، مؤكدًا أن مصلحة الفريق تأتي دائمًا في المقام الأول، وهو ما ظهر خلال فترته مع الوداد المغربي، حيث تمسك بتطبيق اللوائح على جميع اللاعبين دون استثناء.

وأشار إلى أن عموتة يتمتع أيضًا بعلاقات جيدة مع الجماهير والإدارات، بفضل وضوحه في العمل وتركيزه الكبير على الجوانب الفنية داخل الملعب، إلى جانب امتلاكه صفات إنسانية مميزة.

وفيما يتعلق بحراسة المرمى، أشاد لطفي بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير مع الأهلي، مؤكدًا أنه حارس موهوب ويمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لمستقبل مميز، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن مستوى محمد الشناوي تأثر نسبيًا بعامل السن، موضحًا أن عموتة يفضل الحراس أصحاب الشخصية القوية والخبرة.

واختتم مدرب حراس الوداد السابق تصريحاته بتوجيه نصيحة لإدارة الأهلي، بضرورة منح عموتة كامل الصلاحيات الفنية واحترام قراراته حال التعاقد معه، كما أبدى رأيه في أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أنه لاعب يمتلك قدرات جيدة، لكنه يراه لاعبًا مزاجيًا ويحصل على تقدير أكبر من حجمه الحقيقي.