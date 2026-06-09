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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة | لاعب بتروجيت يعود لحسابات الأهلي

الاهلي
الاهلي
ميرنا محمود

عاد اسم توفيق محمد، الظهير الأيسر لفريق بتروجيت، إلى دائرة اهتمامات النادي الأهلي من جديد، في ظل التحركات التي تدرسها إدارة الكرة لتدعيم الجبهة اليسرى خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة بعد الاستقرار بشكل كبير على رحيل محمد شكري عن صفوف الفريق.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: خاص.. توفيق محمد لاعب بتروجيت يعود لحسابات الاهلي تحسبا لتدعيم مركز الظهير الأيسر للفريق بعد الاستقرار بشكل كبير على رحيل محمد شكري.

علي الجانب الاخر واصل مسؤولو النادي الأهلي تمسكهم بموقفهم بشأن ملف تجديد عقد أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، رافضين إجراء أي تعديلات مالية على العرض المقدم للاعب، في ظل اقتراب حسم مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.


وكشفت مصادر داخل النادي أن إدارة الأهلي قررت الإبقاء على العرض المالي المقدم لكوكا دون أي زيادة، رغم استمرار المفاوضات مع اللاعب الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، حيث ترى الإدارة أن العرض الحالي يتناسب مع سياسة النادي المالية ومعايير التجديد المعتمدة داخل الفريق.

ومن المنتظر أن يعقد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، جلسة حاسمة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل التعرف على موقفه النهائي من الاستمرار داخل صفوف الأهلي أو خوض تجربة جديدة خارج النادي.

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