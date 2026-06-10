صلاح محسن عن رحيله من الأهلي: أنا أكتر لاعب اتظلم على وجه الأرض

أكد صلاح محسن، لاعب النادي المصري البورسعيدي، أنه تعرّض للظلم خلال فترته مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لم يحصل على الفرصة الكاملة لإثبات قدراته.

وقال صلاح محسن، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح، إنه لم يشارك في ثلاث مباريات متتالية مع الأهلي، وهو ما أثر على مستواه الفني، مضيفًا: "في الأهلي كنت بلعب مباراة وأقعد سنة من غير مشاركة، وده طبيعي يخلي أي لاعب يخرج من فورمته".

وأوضح أن مسيرته مع الأهلي شهدت العديد من الإعارات والعودة مرة أخرى، مؤكدًا أنه لا يتحدث كثيرًا بطبيعته، ويفضل التركيز داخل الملعب فقط.

وأضاف أن عددًا من لاعبي الأهلي الكبار طالبوه بالعودة للفريق، في ظل حاجة النادي لمهاجمين، مؤكدًا أنه أصبح أكثر نضجًا في الوقت الحالي ويختلف كثيرًا عما كان عليه في السابق.

وتابع: "أنا يمكن أكون أكتر لاعب في التاريخ اتعرض للظلم، لكن دلوقتي بقيت أنضج وعندي خبرات أكبر".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على رغبته في إثبات نفسه خلال الفترة المقبلة، وتقديم مستوى قوي يعكس إمكاناته الحقيقية.