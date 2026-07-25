وفاة والدة بن أفليك بعد معاناة مع السرطان عن عمر ناهز 83 عامًا

تعيش أسرة النجم الأمريكي بن أفليك حالة من الحزن، بعد وفاة والدته كريس آن أفليك عن عمر ناهز 83 عامًا، إثر معاناة مع المرض خلال الأشهر الماضية، لتسدل الستار على رحلة طويلة اتسمت بالصبر والقوة في مواجهة أزمتها الصحية.

وكشفت تقارير إعلامية، من بينها مجلة هوليوود ريبورتر، أن كريس آن أفليك توفيت بعد صراع مع ورم في البنكرياس، إذ شُخِّصت حالتها في شهر ديسمبر الماضي، وأبلغها الأطباء حينها بأن متوسط الفترة المتوقعة لحالتها الصحية لن يتجاوز ستة أشهر.

وأثار خبر الوفاة تعاطفًا واسعًا بين جمهور النجم العالمي، خاصة أن والدته كانت تُعرف بدعمها المستمر لابنيها بن أفليك وكيسي أفليك طوال مسيرتهما الفنية، وكان لها دور بارز في تشجيعهما منذ بداياتهما الأولى في عالم التمثيل.

وتأتي هذه الخسارة العائلية في وقت يواجه فيه بن أفليك تحديات مهنية وقانونية، إذ يواجه هو وصديقه النجم مات ديمون دعوى قضائية أقامها عدد من ضباط شرطة ميامي، على خلفية فيلم The Rip الذي أُنتج لصالح منصة Netflix.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الفيلم استند إلى واقعة حقيقية تتعلق بمداهمة نفذتها شرطة مقاطعة ميامي-ديد عام 2016، أسفرت عن ضبط أكثر من 24 مليون دولار نقدًا في واحدة من أكبر عمليات مصادرة الأموال في تاريخ المنطقة، وهو ما دفع عددًا من الضباط إلى اتخاذ إجراءات قانونية، معتبرين أن العمل تناول تفاصيل مرتبطة بالقضية بشكل أثار اعتراضهم.

وبين الحزن على فقدان والدته والتحديات التي يواجهها على الصعيد المهني، يمر بن أفليك بفترة تعد من الأصعب في حياته، بينما يواصل جمهوره حول العالم تقديم رسائل الدعم والمواساة له ولأفراد أسرته في هذا الظرف الإنساني الصعب.