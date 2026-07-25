حفلات مهرجان جرش 2026.. نجوم العرب يشعلون أمسيات الدورة الـ40

تشهد الدورة الـ40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون، المقامة في الأردن خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 2 أغسطس 2026، واحدة من أضخم الدورات في تاريخ المهرجان، إذ تضم أكثر من 200 فعالية فنية وثقافية بمشاركة نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، إلى جانب عروض مسرحية وشعرية وفلكلورية من دول عربية وأجنبية.

عمر العبداللات | 23 يوليو

افتتح الفنان الأردني عمر العبداللات فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان جرش، مقدمًا حفلًا جماهيريًا كبيرًا شهد حضورًا واسعًا، حيث قدّم مجموعة من أشهر أغانيه الوطنية والتراثية، في أمسية افتتحت الاحتفالات الخاصة بمرور 40 عامًا على انطلاق المهرجان، وسط تفاعل لافت من الجمهور الأردني والعربي.

أصالة نصري | 24 يوليو

أحيت النجمة السورية أصالة نصري واحدة من أنجح حفلات الدورة الحالية، إذ امتلأت مدرجات المسرح الجنوبي بالجمهور الذي تفاعل مع أغانيها القديمة والجديدة، وقدمت خلال الحفل باقة من أبرز أعمالها التي رددها الحضور طوال الأمسية، لتتصدر الحفل تفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي.

أحلام | 24 يوليو

شهد حفل الفنانة الإماراتية أحلام حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغانيها الخليجية والعربية، وسط استقبال حافل من جمهور مهرجان جرش، لتؤكد مجددًا مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء العربي.

ناصيف زيتون ورحمة رياض | 24 يوليو

اجتمع الفنان السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض في ليلة غنائية مميزة، قدم خلالها الثنائي مجموعة من أبرز أعمالهما، وسط أجواء حماسية وتفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ مدرجات المسرح.

جورج وسوف | 25 يوليو

يحيي سلطان الطرب جورج وسوف حفله المنتظر مساء اليوم ضمن فعاليات مهرجان جرش، حيث يقدم باقة من أشهر أغانيه التي ارتبط بها جمهوره على مدار مشواره الفني، في واحدة من أكثر حفلات الدورة الحالية انتظارًا، مع توقعات بحضور جماهيري ضخم.

آدم | 26 يوليو

يستعد الفنان اللبناني آدم لإحياء حفله ضمن برنامج المهرجان، ومن المنتظر أن يقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية والطربية التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.

ملحم زين | 31 يوليو

يشارك الفنان اللبناني ملحم زين في أمسيات مهرجان جرش هذا العام، حيث يقدم عددًا من أشهر أغنياته وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من محبيه في الأردن.

حفلات الأيام المقبلة

تتواصل فعاليات مهرجان جرش حتى 2 أغسطس، مع استمرار إقامة الحفلات الغنائية والعروض الفنية والتراثية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الغناء العربي والفرق الفلكلورية العربية والعالمية، إلى جانب أمسيات الشعر والمسرح والمعارض الفنية التي تحتفي بالتراث والثقافة العربية. كما تشهد الدورة الحالية مشاركة أكثر من 200 فعالية موزعة على عدد كبير من مسارح ومواقع مدينة جرش الأثرية.

ويؤكد مهرجان جرش في دورته الأربعين مكانته كأحد أبرز المهرجانات الفنية والثقافية في المنطقة، بعدما نجح في استقطاب كبار نجوم الغناء العربي، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي متنوع يجمع بين الموسيقى والمسرح والشعر والفنون الشعبية، ليواصل الحفاظ على مكانته كوجهة سنوية لعشاق الفن والثقافة من مختلف أنحاء العالم العربي.