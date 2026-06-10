صلاح محسن: اللعب في بورسعيد مفتاح تتويج «المصري» بالألقاب

أكد صلاح محسن، نجم النادي المصري البورسعيدي، أن فريقه يمتلك القدرة على المنافسة وحصد البطولات، لكنه شدد على أهمية خوض المباريات على ملعبه في بورسعيد لتحقيق هذا الهدف.

وقال صلاح محسن، في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو" مع الإعلامية سهام صالح، إن عودة الفريق للعب على ستاد بورسعيد ستمنحه دفعة قوية نحو التتويج بالألقاب، مشيرًا إلى أن الفريق يعاني من الإرهاق نتيجة السفر المستمر لخوض مباريات الدوري خارج ملعبه.

وأضاف أن كامل أبو علي، رئيس النادي المصري، يمثل قيمة كبيرة داخل النادي، مؤكدًا أنه لا يمكن لأي عدد من الأشخاص تعويض دوره، في ظل دعمه الكبير وحبه الشديد للنادي.

وأوضح أن الأجواء داخل المصري تساعد على النجاح، مشيرًا إلى رغبته في الاستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل شعوره بالراحة وتوافر كافة الإمكانيات التي تساعد على تحقيق طموحاته.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يمتلك المقومات اللازمة لتحقيق نتائج إيجابية، حال توافرت له الظروف المناسبة، وعلى رأسها اللعب وسط جماهيره في بورسعيد.