صلاح محسن: الإصابة منعتني من التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026

تحدّث صلاح محسن نجم المصري البورسعيدي، عن تتويج فريقه ببطولة كأس عاصمة مصر على حساب فريق إنبي .

وقال صلاح محسن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: خدت بطولات كتيره مع الأهلي ونفس البطولة مع سيراميكا ، بس دي ليها طعم تاني بعد ماشوفت جماهير بورسعيد صاحيين لحد الصبح فرحانين بالبطولة فابجد انا مبسوط بالبطولة دي.



وأضاف: خدت بطولات مع الأهلي ومينفعش سنه تعدي من غير مايخدوا 3 بطولات ، لكن بطولة كأس العاصمة خلت شعب بورسعيد يفرح من تاني بعد غياب أكتر من 28 سنة.

وتابع: نبيل الكوكي من أفضل المدربين اللي اتعاملت معاهم فنياً وشخصيًا.. في ظروف حصلت ودي ظروف عاديه بتحصل.



وواصل: إصابتي الأخيرة أمام الزمالك هي السبب في عدم انضمامي في كأس العالم للمنتخب، لو المصري يخوض مبارياته في بورسعيد هناخد كل البطولات.