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المؤبد لقاتل زوجته بالمنوفية .. وأسرة الضحية: حق سلوى رجع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

المؤبد لقاتل زوجته بالمنوفية .. وأسرة الضحية: حق سلوى رجع

أسرة الضحية
أسرة الضحية
قسم المحافظات

شهدت قرية إخناواي التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة المبكية بين صفوف أسرة الزوجة سلوي ضحية زوجها القاتل والذي أنهى حياتها لخلافات أسرية عقب الحكم عليه بالمؤبد الأمر الذي أثلج قلوب أهلها وذويها .

تفاصيل الواقعة 
 

وكانت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية قضت  بالسجن المؤبد لقاتل زوجته بقرية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم عقب نشوب خلافات بينهم.

تحرك عاجل قضائي

 كما تعد سلوي سيدة ضحية  في الثلاثينيات من عمرها متزوجة ولديها طفلين بنت وولد كانت تسعي مع زوجها من أجل لقمة العيش ولكن حدثت مشادة كلامية مع زوجها قام بسحب سكين وغرزه في رقبتها لتخرج من الجهة الأخري أمام أولادها.

صوت الأسرة المكلومة 
 

في ذات السياق  ناشدت أم الزوجة الضحية بسرعة تنفيذ حكم المؤبد الصادر في حق زوجها القاتل لافتا بقولها "الحمد لله حقك يابنتي راجع والقصاص تحقق خلال الأسابيع الثلاثة في اسرع حكم القضائي ".


في المقابل طالب والد الزوجة سلوي: إن ابنته كانت متزوجة قبل ذلك ولديها ابن وانفصلت عن زوجها وتزوجت في الكوم الأخضر ومنذ زواجها و هي في مشاكل كثيرة أنجبت خلال الزواج ولد وبنت.

وأضاف أن نجلته كانت تساعد زوجها حيث كانت تدير هي محل لبيع الطعمية وتعمل المخبوزات لأهل القرية حيث إن الزوج كان لديه محل ولكن لسوء سمعته كانت الناس تبعد عنه حتي قامت هي بسد ديونه.


 

محكمة جنايات شبين الكوم محافظة الغربية شبين الكوم

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