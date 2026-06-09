قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط صانع محتوي يُسجّل أغاني خادشة للحياء ويُروّج إلى تعاطي المخدرات
اندلاع أعمال عنف في «بلفاست» بأيرلندا الشمالية على خلفية حادث طعــن.. واعتقال مشتبه به
تدريبات استشفائية وبدنية للاعبي منتخب مصر بفندق الإقامة .. صور
الاتحاد السنغالي يكشف حقيقة فيديو تفتيش اللاعبين في المطار
بديل محمد صلاح .. صراع مُشتعل بين ليفربول ومانشستر سيتي على نجم الدوري الألماني
«إن شاء الله نحقق إنجازًا جديدًا».. المخرج محمد سامي يدعم منتخب مصر في كأس العالم 2026
عماد النحاس: لقب كأس عاصمة مصر هدية لجماهير بورسعيد
«فتوح» قيمته تصل لـ5 ملايين دولار.. أيمن يونس يكشف موقف الزمالك من بيع اللاعبين وأزمة القيد
فرج عامر يكشف مفاجأة عن عودة هذا اللاعب للأهلي
ماذا يحدث عند الوقوف أمام المرآة عاريًا؟ .. الأزهر: احذر 3 عيون
كيفية استخراج رخصة قيادة بالشروط الجديدة
من قائمة فيفا إلى الغياب .. القصة الكاملة لقرار أربك المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

تراجعت أسعار الذهب محليا، وبلغ عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6350 جنيهًا للبيع، مقابل 6425 جنيها سعر مستهل التعاملات المسائية، بانخفاض قيمته 75 جنيها.

وعالميا سجل سعر أوقية الذهب  4252.7 دولارا منخفضا بنحو 89 دولار منذ بداية تعاملات البورصة العالمية اليوم الثلاثاء.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر نهاية التعاملات المسائية اليوم  الثلاثاء 9 يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7255 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7200 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6350 جنيهاً.

بلغ  سعر شراء  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا  6300 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5445 جنيهات. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5400 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4235 جنيهًا.

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم 4200 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 

بلغ  سعر  بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 50800 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 50400 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 225725  جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 223945 جنيها.

سعر الدولار اليوم في الصاغة 

بلغ سعر دولار الصاغة اليوم نحو 53.8جنيه مقابل 51.72 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4252.7 دولارا.

توقعات أسعار الذهب 

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.

أسعار الذهب محليا أسعار الذهب عالميا أسعار الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

منتخب إيران

في ذكرى عاشوراء.. طلب مثير من إيران لـ فيفا في مباراة مصر بالمونديال

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

"بيزنس الموت".. شكاوى من استغلال الأهالي بين ثلاجات المستشفيات وفتح المدافن

بيزنس الموت في مصر.. شبكة رسوم خفية للربح من أحزان الأسر

الطماطم

هبوط تاريخي في أسعار الطماطم.. والكيلو يسجل مفاجأة جديدة

بالصور

طريقة عمل شاي الكرك الأصلي في المنزل.. مشروب هندي بنكهة خليجية

طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك

أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات

تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية

دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية تغيّر الجينات المرتبطة بالأمراض المزمنة

تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني

نجوم وأبطال فيلم القصص في العرض الخاص.. صور

فيلم القصص
فيلم القصص
فيلم القصص

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد