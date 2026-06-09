سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الذهب محليا وعالميا، وبلغ عيار 21 الأكثر شيوعًا الآن 6425 جنيهًا للبيع، بينما سجل سعر الأوقية في البورصة العالمية 4341 دولارا.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في مصر مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 9يونيو 2026، وفقاً لنشرة أسعار السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 9 يونيو 2026

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، 7345 جنيها.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7295 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6425 جنيهاً.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6385 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5505 جنيهات.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5475 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4280 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4255 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 51.400 جنيه.

بلغ سعر شراء الجنيه الذهب في مصر اليوم حوالي 51.080 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 228390 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 226965 جنيه.

سعر الدولار اليوم في الصاغة

بلغ سعر دولار الصاغة اليوم نحو 52.61 جنيه مقابل 51.71 جنيه السعر الرسمي.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي 4341 دولارا.

توقعات أسعار الذهب

يتوقع متعاملون في سوق الذهب استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة؛ خاصة مع ارتباط السوق المحلية بحركة البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، ما يجعل أسعار الذهب عرضة لتغيرات سريعة على مدار اليوم، ولا يزال المعدن الأصفر يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية، خاصة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم عالميًا.