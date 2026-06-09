نشتري ولا نستنى.. ماذا سيحدث في أسعار الذهب؟

قدمت مذيعة صدى البلد، إسراء عبدالمطلب، نشرة إخبارية حول أسعار الذهب وتوقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة وتأثير التوترات الدولية على سعر جرام الذهب اليوم.

ومن جانبه، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن الذهب يظل أحد أفضل أدوات الاستثمار على المدى الطويل، موضحًا أن من يمتلك فائضًا من الأموال ويرغب في الحفاظ على قيمتها، فإن الذهب يظل خيارًا مناسبًا، لكن بشرط الاحتفاظ به لفترة زمنية كافية لتحقيق عائد استثماري جيد.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن الأسعار الحالية تعد مناسبة للشراء أكثر من البيع، متوقعًا أن تشهد السوق موجة ارتفاع جديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعة بعدد من المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية.

وتأتي هذه التوقعات رغم حالة الهدوء النسبي التي تسيطر على السوق حاليًا، حيث تشهد أسعار الذهب انخفاضًا مقارنة بالمستويات التي سجلتها خلال الفترات السابقة، وهو ما دفع كثيرًا من المواطنين إلى التساؤل: هل الوقت الحالي هو الأفضل للشراء؟

وبحسب تصريحات شعبة الذهب، فإن الأسعار الحالية قد تمثل فرصة جيدة للراغبين في الاستثمار طويل الأجل، خاصة مع وجود مؤشرات على إمكانية عودة الارتفاعات مستقبلًا بعد انتهاء بعض الضغوط الاقتصادية العالمية التي أثرت على الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

أما بالنسبة لأسعار الذهب اليوم، فقد سجل جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6440 جنيهًا للجرام. كما سجل عيار 24 حوالي 7360 جنيهًا، فيما بلغ سعر عيار 18 نحو 5520 جنيهًا للجرام. وسجل الجنيه الذهب مستوى 51520 جنيهًا.

ومن الملفات المهمة التي تناولتها شعبة الذهب أيضًا، ملف المصنعية، حيث أوضح هاني ميلاد أن الزيادة المنتظرة في المصنعية اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل لن تشمل السبائك الذهبية، وإنما ستقتصر على المشغولات الذهبية فقط.

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