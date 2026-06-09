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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب الآن اِلحق اشتري.. عيار 21 فاق التوقعات

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
محمد غالي

تواصل أسعار الذهب استقطاب اهتمام المواطنين والمستثمرين في السوق المحلية، بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية العالمية التي تلقي بظلالها على حركة المعدن النفيس محليا وعالميا.

ويحرص الكثيرون على متابعة الأسعار بشكل يومي، سواء لأغراض الادخار والاستثمار أو لاتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت المناسب.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر البيع   سعر الشراء   
عيار 24   7,345 جنيه  7,295 جنيه   
عيار 21   6,425 جنيه  6,385 جنيه   
عيار 18   5,505 جنيه  5,475 جنيه   
عيار 14   4,285 جنيه  4,255 جنيه   
الجنيه الذهب  51,400 جنيه 51,080 جنيها  
الأونصة بالجنيه  228,390 جنيها    226,965 جنيها 
الأونصة بالدولار  4,330.69 دولارا

أسعار الذهب

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب عالميا بعدد من العوامل الاقتصادية، أبرزها معدلات العرض والطلب، والسياسات النقدية للبنوك المركزية، وأسعار الفائدة، إلى جانب تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط.

وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا وأداة فعالة للحفاظ على قيمة المدخرات، بينما قد يحد ارتفاع الدولار أو زيادة العوائد على الأدوات الاستثمارية الأخرى من جاذبيته لدى بعض المستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر نحو 7,345 جنيها للجرام من عيار 24 للبيع و7,295 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 6,425 جنيها للبيع و6,385 جنيها للشراء.

كما سجل عيار 18 نحو 5,505 جنيهات للبيع و5,475 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر عيار 14 نحو 4,285 جنيها للبيع و4,255 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 51,400 جنيه للبيع و51,080 جنيها للشراء، بينما سجلت الأونصة نحو 228,390 جنيها للبيع و226,965 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر الأونصة عالميا 4,330.69 دولار.

أسعار الذهب

 الذهب يحافظ على مكانته الاستثمارية

ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية، نظرا لقدرته على التحوط من المخاطر الاقتصادية وحماية القيمة على المدى الطويل.

ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق المحلية والعالمية، تبقى أسعار الذهب تحت المتابعة المستمرة من جانب المستثمرين والمستهلكين، في ظل ارتباط حركة المعدن الأصفر بالتطورات الاقتصادية العالمية وقرارات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

ويعد الذهب من أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون خلال فترات التقلبات الاقتصادية، حيث تتأثر أسعاره بعوامل عدة، من بينها العرض والطلب، وأسعار الفائدة، وتحركات الدولار الأمريكي، إلى جانب التطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

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