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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

6655 جنيها .. آخر تحديث لأشهر عيار ذهب في الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر سعر أشهر  أعيرة الذهب في مصر من دون تغيير بالتزامن مع مستهل تعاملات له اليوم الجمعة 5-6-2026، داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وبلغ آخر تحديث لأشهر أعيرة الذهب وهو من سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6655 جنيها للشراء و 6580 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتا من دون أي تحريك بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المنتشرة علي مستوي الجمهورية.

تحركات قبل الإغلاق

وقبل اغلاق تعاملات أمس الخميس، صعد سعر الذهب بمقدار 25 جنيها في الجرام الواحد.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب 6655 جنيها  بأخر تحديث له اليوم

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6707 جنيها للشراء و 7520 جنيها للبيع 

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6922 جنيها للشراء و 6893 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6655 جنيها للشراء و 6580 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5704 جنيها للشراء و 5640 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 53.24 ألف جنيه للشراء و 52.63 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4479 دولار للشراء و 4478 دولار للبيع.

سعر الذهب

تداولات الذهب

خلال شهر مايو 2026، تراجع سعر الذهب متأثرة بانخفاض أسعار المعدن النفيس عالميًا، إلى جانب تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، بالتوازي مع خروج استثمارات بقيمة 1.1 مليار دولار،  من أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب و بما يعادل 8.7 طن من الذهب مما عكس تراجع شهية المستثمرين تجاه الملاذات الآمنة.

و تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار ساهم في زيادة الضغوط على أسعار الذهب بالسوق المحلية، نظرًا لانخفاض الأسعار العالمية، انعكس بصورة مباشرة على أسعار الذهب في محال الصاغة. 

، أسعار الذهب وتحركاته في قطر

وتراجعت المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، إلى جانب تحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية، دفع العديد من المستثمرين إلى التحول نحو الأسهم والأصول الأعلى عائدًا، ما حد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما أن الأسواق العالمية شهدت خلال مايو موجة تصحيح سعري للمعدن النفيس بعد المكاسب القياسية التي سجلها خلال الأشهر الماضية، مدعومة بهدوء نسبي في المخاوف الاقتصادية والسياسية. 

ترقب الأسواق 

ولا تزال حركة الأسعار في السوق المصرية؛ مرتبطة بثلاثة عوامل رئيسية، تشمل سعر الأوقية عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، إضافة إلى مستويات العرض والطلب محليًا.

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