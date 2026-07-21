أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور اليوم الثلاثاء

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، بسوق العبور والمنافذ التجارية.

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء

تراوح سعر الطماطم بين 6 جنيهات و12 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجل سعر كيلو البطاطس بين 14 و18 جنيهًا.

ووصل سعر البصل الأبيض بين 7 و10 جنيهات للكيلو الواحد.

وتراوح البصل الأحمر بين 5.5 جنيه و8 جنيها.

وسجل كيلو الكوسة بين 8 و14 جنيهًا.

وتراوح كيلو الفاصوليا بين 14 و30 جنيهًا

وسجل سعر الباذنجان البلدي بين 3 و6 جنيهات.

وبلغ سعر الفلفل الرومي البلدي بين 10 و14 جنيهًا.

وتراوحت أسعار كيلو الخيار الصوب والبلدي بين 8 و12 جنيهًا.

تراوح سعر الموخية بين 6 و12 جنيهات للكيلو الواحد.

تراوح سعر البامية بين 20 و40 جنيهًا للكيلو الواحد.

أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2026

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و45 جنيهًا.

أسعار العنب

عنب بناتي أصفر تراوح بين 20 و 38 جنيها للكيلو الواحد.

عنب بناتي أحمر تراوح بين 20 و 38 جنيها للكيلو الواحد.

عنب رومي أحمر تراوح بين 20 و 30 جنيها للكيلو الواحد.

عنب أسود تراوح بين 30 و 40 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار التفاح

تراوح سعر كيلو التفاح المصري بين 35 و 65 جنيها.

تراوح سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 50 و 100 جنيها.

أسعار الكانتلو والشمام تراوحت بين 10 و15 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار المانحو اليوم:

تراوح سعر المانجو البلدي بين 15 و 25 جنيها للكيلو الواحد.

تراوح سعر مانجو تيمور بين28 و 28 جنيها للكيلو الواحد

تراوح سعر المانجو السكري بين 30 و 50 جنيها للكيلو الواحد.

تراوح سعر المانجو الفص بين 50 و 120 جنيها للكيلو الواحد.

تراوح سعر المانجو عويس بين 50 و 120 جنيها للكيلو الواحد.

تراوح سعر مانجو تيمور بين28 و 28 جنيها للكيلو الواحد.



