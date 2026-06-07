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كيفية توفير استهلاك الكهرباء بالصيف.. وارحم نفسك من الفواتير الكبيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية توفير استهلاك الكهرباء بالصيف.. وارحم نفسك من الفواتير الكبيرة

استهلاك الكهرباء
استهلاك الكهرباء
محمد غالي

يبحث  المواطنين عن وسائل فعالة لتوفير استهلاك الكهرباء وخفض قيمة الفاتورة الشهرية للكهرباء، دون التأثير على مستوى الراحة داخل المنازل.

ترشيد استهلاك الكهرباء

أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء

يسهم الاستهلاك المفرط للكهرباء في زيادة الأعباء المالية على الأسر، كما يؤدي إلى ارتفاع الأحمال على الشبكة الكهربائية ومصادر الطاقة، ما يؤثر على كفاءة المنظومة الكهربائية بشكل عام. 

لذلك أصبح ترشيد الاستهلاك ضرورة اقتصادية وسلوكا مسؤولا يساهم في الحفاظ على الموارد وتقليل النفقات وحماية البيئة.

متى يزداد استهلاك الكهرباء؟

تشهد معدلات استهلاك الكهرباء ارتفاعا ملحوظا خلال أشهر الصيف، نتيجة تشغيل أجهزة التكييف والمراوح لساعات طويلة. 

كما أن ترك الأجهزة الكهربائية موصلة بالكهرباء أو في وضع الاستعداد دون استخدام فعلي يؤدي إلى استهلاك طاقة إضافية يمكن تجنبها بسهولة.

هناك العديد من الخطوات البسيطة التي يمكن أن تساعد في خفض فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ، يأتي في مقدمتها إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة وفصلها عن مصدر الكهرباء، إذ تواصل بعض الأجهزة استهلاك الطاقة حتى أثناء وجودها في وضع الاستعداد.

كما ينصح بالاعتماد على الأجهزة الموفرة للطاقة والحاصلة على تصنيفات كفاءة مرتفعة مثل الفئة A+ أو أعلى، نظرا لقدرتها على تقليل استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة التقليدية.

ويؤكد المتخصصون أن ضبط درجة حرارة التكييف عند 24 درجة مئوية يعد الخيار الأمثل لتحقيق التوازن بين الراحة وترشيد الاستهلاك، بينما يؤدي خفض درجة الحرارة إلى مستويات أقل إلى زيادة ساعات تشغيل الضاغط «الكمبروسر»، ما يرفع من معدلات استهلاك الكهرباء.

ترشيد استهلاك الكهرباء

كيفيه توفير استهلاك الكهرباء بالصيف

ومن الإجراءات المهمة أيضا إحكام غلق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل التكييف لمنع تسرب الهواء البارد، مع استخدام الستائر العازلة للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس المباشرة إلى الغرف.

ويسهم تنظيف فلاتر التكييف بصورة دورية في تحسين كفاءة الجهاز وتقليل استهلاك الطاقة، حيث تؤدي الأتربة المتراكمة إلى إعاقة تدفق الهواء وإجبار التكييف على العمل لفترات أطول لتحقيق مستوى التبريد المطلوب.

كما تساعد خاصية «Sleep» المتوفرة في العديد من أجهزة التكييف الحديثة على خفض استهلاك الكهرباء خلال ساعات النوم، من خلال ضبط درجة الحرارة تلقائيا بما يتناسب مع احتياجات الجسم وتقليل فترات التشغيل المكثف.

وينصح كذلك بتقليل مصادر الحرارة داخل الغرف المكيفة، مثل الأفران والمكاوي وأجهزة الإضاءة القوية، لأنها تزيد من الحمل الحراري داخل المكان وتدفع أجهزة التكييف إلى استهلاك المزيد من الطاقة.

وفي السياق نفسه، يساهم فصل شواحن الهواتف والأجهزة الإلكترونية بعد الانتهاء من استخدامها في الحد من الاستهلاك غير الضروري للكهرباء، كما يفضل تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لتقليل عدد مرات التشغيل وتوفير الكهرباء والمياه في آن واحد.

ويعد الاعتماد على الإضاءة الطبيعية خلال ساعات النهار من الوسائل الفعالة لترشيد الاستهلاك، حيث يقلل من الحاجة إلى تشغيل المصابيح الكهربائية، إلى جانب استخدام مصابيح LED التي تتميز بكفاءة عالية في استهلاك الطاقة وعمر تشغيلي أطول مقارنة بالمصابيح التقليدية.

ترشيد استهلاك الكهرباء

توفير في الفاتورة الشهرية

يمكن أن يسهم الالتزام بهذه الإجراءات البسيطة في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة تتراوح بين 20% و30%، ما ينعكس بشكل مباشر على قيمة الفاتورة الشهرية، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على الموارد وتقليل الآثار البيئية الناتجة عن الاستهلاك المفرط للطاقة.

ويؤكد الخبراء أن ترشيد استهلاك الكهرباء لا يعني الاستغناء عن وسائل الراحة أو الحد من استخدام الأجهزة المنزلية، بل يعتمد على الاستخدام الذكي للطاقة وإدارة الاستهلاك بكفاءة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة بأقل تكلفة.

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